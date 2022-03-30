Часть российский подразделений, которые отводят из Киевской и Черниговской областей, перебрасывают на харьковское и донецкое направление. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
"Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы иметь попытку усилить давление на наших ребят и девушек, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", - заявил секретарь СНБО.
Также Данилов призвал не делать выводов из заявлений России о снижении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях. К тому же не стоит считать, что враг окончательно отступает.
Напомним, 29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска из-за провала всех своих планов меняют свою тактику. В частности, для перегруппировки, отдельные подразделения оккупантов выводят из Киевской и Черниговской областей.
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