Часть российский подразделений, которые отводят из Киевской и Черниговской областей, перебрасывают на харьковское и донецкое направление. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы иметь попытку усилить давление на наших ребят и девушек, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилов призвал не делать выводов из заявлений России о снижении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях. К тому же не стоит считать, что враг окончательно отступает.

Напомним, 29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска из-за провала всех своих планов меняют свою тактику. В частности, для перегруппировки, отдельные подразделения оккупантов выводят из Киевской и Черниговской областей.

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