Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии в видеоформате, как делал это раньше, обращаясь к парламентариям других стран. Украинский лидер призвал Австралию ввести дополнительные пошлины на товары из России, а также присоединиться к послевоенному восстановлению украинских городов, например, Херсона.
Зеленский подчеркнул, что, если бы мир наказал Россию за нападение на Украину в 2014 году, широкомасштабного вторжения в 2022 году не было бы. "Мир должен исправлять ошибки и изменить международные механизмы безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также отметил важность исключения возможность России обходить санкции. Кроме этого, Зеленский акцентировал внимание на том, что Украине нужно иметь все необходимо на поле боя и призвал Австралию помочь в этом вопросе.
Глава Украины также призвал страну присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Например, речь может идти о Херсоне.
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