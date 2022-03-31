Народный депутат Украины Ольга Стефанишина поделилась своим горем – от вражеского снаряда под Черниговом погиб ее муж Богдан. Об этом депутатка сообщила на своей фейсбук-странице.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. С*ка война".

Отметим, что Ольга Стефанишина является народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва, избранная от партии "Голос". Также она эксперт в сфере защиты прав пациентов.

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Как сообщала Politeka, На Харьковщине оккупанты авиаударом полностью разрушили дом: забрали жизнь 11-летнего мальчика и матери.

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