Народный депутат Украины Ольга Стефанишина поделилась своим горем – от вражеского снаряда под Черниговом погиб ее муж Богдан. Об этом депутатка сообщила на своей фейсбук-странице.
"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. С*ка война".
Отметим, что Ольга Стефанишина является народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва, избранная от партии "Голос". Также она эксперт в сфере защиты прав пациентов.
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Как сообщала Politeka, На Харьковщине оккупанты авиаударом полностью разрушили дом: забрали жизнь 11-летнего мальчика и матери.
Также Politeka писала, что "Часть погибших удалось забрать только сейчас": появились кадры с места трагедии под Харьковом.