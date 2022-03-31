Российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции. Информацию официально подтвердили в Минобороны страны.

Сообщается, что 2 марта четыре российских истребителя (2 – Су-27 и 2 – Су-24) нарушили воздушное пространство Швеции. ВВС провели операцию с «Jas 39 Gripen», а также задокументировали инцидент в виде фотографий. Нарушение было недолгим и произошло через море к востоку от Готланда.

"Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию", - заявил командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрём.

"В свете сложившейся ситуации мы очень серьёзно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - считает главком ВВС Швеции.

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