Также утром под вражеским обстрелом была и Очеретинская община, двое раненых.

В ночь с 30-го на 31 марта российские оккупанты обстреляли запрещенными фосфорными снарядами Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку. Об этом сообщается на странице Донецкой ОВА в Телеграм-канале.

Ночью россияне продолжали обстрелы в центральной части области. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка.

Также утром под вражеским обстрелом была и Очеретинская община, двое раненых.

Сейчас гражданам доставляют питьевую воду и продукты в прифронтовые населенные пункты.

«Призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация – это временно. Самое важное сейчас – сохранить жизнь!» - также обращаются к гражданам.

Ранее мы писали, оккупанты из российской базы в Абхазии вторглись на украинскую землю и были ликвидированы. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

«Мобилизация пушечного мяса из числа собственных граждан провалилась, а сами россияне массово пишут рапорты на увольнение из рядов армии оккупанта. Это и неудивительно, они уже знают, чем закончится путинская авантюра. Впрочем, россия велика, и там всегда найдутся обманутые пропагандой «zombi» - констатируют украинские защитники.

Напомним, в Донецкой области оккупанты применили фосфорные снаряды, глава ОГА раскрыл подробности.

Также сообщалось, что воины ВСУ накрыли артиллерией штаб кадыровцев.

Кроме того Politeka.net писала, что появились кадрі с места расстрела волонтеров под Черниговом.