Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, но детали этого еще нуждаются в определении. Об этом сообщает турецкий канал NTV.

Так, Эрдоган отметил, что переговоры в Стамбуле, на которых Украина представила России письменное предложение для прекращения войны, придали "значительный импульс" этому процессу.

Также президент Турции снова предложил принять президентов Украины и России для переговоров.

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в вопросе обеспечения безопасности Украины; но, конечно, детали этого нужно уточнить", - заявил Эрдоган.

Тем временем глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия также готова дать гарантии безопасности Украине, однако заявляет, что война продолжается и до прорыва в мирных переговорах еще не дошли.

Британия рассмотрит запрос Украины на возможность стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Напомним, "Не примут условия россии": Париж и Берлин жестко ответили путину.

Как сообщала Politeka, Замглавы ОП Тимошенко о результатах стамбульских переговоров с россиянами: "Украинская сторона настаивает…".

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