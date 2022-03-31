Джо Байден распорядился начать крупнейшие в истории поставки нефти из Стратегического нефтяного резерва на внутренний рынок США. Их объём составит один миллион баррелей в сутки в течение шести месяцев. Об этом говорится в документе, опубликованном в телеграмм-канале Nexta.

"Президент запретил импорт российской нефти, к чему призывали и поддерживали республиканцы и демократы в Конгрессе. Это было правильно. Но, как сказал президент, уход российской нефти с мирового рынка будет стоить дорого, и американцы видят это на заправке", – говорится в сообщении на сайте Белого дома.

По заявлению американской администрации, США распечатают стратегические запасы в координации с союзниками по всему миру – другие страны присоединятся к этому шагу.

Одновременно Минфин США определил, что санкции могут быть введены против ещё трёх отраслей российской экономики – аэрокосмической, морской и электронной. Теперь американские власти смогут вводить санкции против любого физического или юридического лица из этих сфер.

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