Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что уже больше месяца ее семья фигурирует в российских списках на уничтожение» и это напоминает страшный сон, от которого хочется проснуться. Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию Zeit.

«То, что меня и мою семью теперь преследуют, похоже на низкопробный боевик. Но потом я вспоминаю, что было совершено оккупантами, сколько было убито беззащитных детей, уничтожено целых семей, расстреляли безоружных украинцев. Русские хотят оказать давление на моего мужа, угрожая его семье. Это реалистичный план, поэтому у нас есть очень сильная охрана», — сказала Зеленская.

"Ужасно разговаривать с детьми о путешествиях, Тікток или домашние задания, а про бомбы, ракеты и свободу. Страшно, что дети сегодня вынуждены просыпаться под вой сирен и прятаться в бункерах. Однако нужно объяснять детям, что происходит", - добавила жена президента.

Старшая дочь Зеленского сама находит всю информацию о войне, а младший сын рисует войну. Первая леди мечтает, чтобы ее дети снова вернулись к обычной жизни, но также ее удивляет, как они держались в первые дни вторжения.

"Они действовали организованно и дисциплинированно. Не задавали лишних вопросов и все делали быстро. Им не мешало то, что им приходилось спать в одежде несколько дней подряд. Однажды ночью я так устала, что я крепко заснула и не услышала воздушную тревогу. Мой сын меня совершенно спокойно разбудил и сказал: "Мама, нам опять надо в подвал. Подводись. Позже поспишь", - рассказала Зеленская.

Мужество в первую леди внушает, по ее словам, то же самое, что и помогает миллионам украинцев: «вера в нашу армию и в нашу победу, надежда на свободное и блестящее будущее, а также любовь к Украине».

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