Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Австралії у відеоформаті, як робив це раніше, звертаючись до парламентарів інших країн. Український лідер закликав Австралію ввести додаткові мита на товари з Росії, а також приєднатися до післявоєнного відновлення українських міст, наприклад, Херсона.

Зеленський підкреслив, що, якби світ покарав Росію за напад на Україну в 2014 році, широкомасштабного вторгнення в 2022 році не було б. "Світ повинен виправляти помилки і змінити міжнародні механізми безпеки", - підкреслив Зеленський.

Президент України також наголосив на важливості виключення можливість Росії обходити санкції. Крім цього, Зеленський акцентував увагу на тому, що Україні потрібно мати все необхідне на полі бою і закликав Австралію допомогти в цьому питанні.

Глава України також закликав країну приєднатися до післявоєнного відновлення України. Наприклад, мова може йти про Херсон.

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