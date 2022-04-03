Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров после освобождения городов и сел под Киевом, начал ездить туда, снимать и показывать зрителям шокирующие кадры грандиозных разрушений. Так, блогер побывал и в освобожденном от оккупантов Гостомеле, где снял уничтоженный орками самый большой в мире самолет "Мрія".

На кадрах, которые показал Дмитрий, можно увидеть полностью уничтоженный самолет "Мрія", который построили в Украине, и который был настоящей гордостью нашей страны, и о котором знали во всем мире. Едва сдерживая эмоции телеведущий рассказал о своей боли от увиденного и назвал уничтожение этого самолета "настоящий позор российской армии".

"Вы можете уничтожить самолёт, но мечту украинцев вы не уничтожите. А мечта, это реальность. Прямо сейчас строиться новая Украина, которую приводят в пример во всём мире. Как страну – которую непобедима, как нацию – которая является образцом объединения силой духа, и нация, которая никогда не сдаётся", - сказал Комаров в ролике.

Напомним, В Мариуполе российские оккупанты лишили жизни известного литовского режиссера: "С камерой в руках...".

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Также Politeka писала, что Украинская ПВО стала серьезной проблемой для воздушных и ракетных операций: оккупанты несут большие потери.