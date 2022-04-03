Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович записал специальное обращение, в котором прокомментировал зверское убийство российскими оккупантами людей в Киевской области – в Буче, Ирпене и Гостомеле. Этим видеообращением Арестович хотел обратить внимание мира на эти кровавые, бесчеловечные преступления.

"Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов постапокалиптического и среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них завязаны руки, следы пыток. Убиты они выстрелами в затылок. О таких вещах, как ограбление, или попытки забрать золото, ценные вещи, ковры, стиральные машины уже стоит ли говорить", — отметил Арестович.

Он подчеркнул, что все эти преступления "безусловно будут учтены и прокуратурой Украины, и правоохранительными органами, и международными уголовными судами".

"Но первое, – я хочу посвятить паузу молчания в честь этих людей, погибших за Украину. Хочу вас заверить, что никакое преступление не останется безнаказанно. Мир должен ужаснуться тому, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. И, к сожалению, я думаю, что в других городах картинка не лучше", – сказал Арестович.

Напомним, Ирпень после освобождения от оккупантов закроют на выезд и будут проверять все машины: детали.

Как сообщала Politeka, На Харьковщине оккупанты пытаются запугать жителей, обстреливают с минометов и артиллерии: "Боевой авиации не наблюдаем, но...".

Также Politeka писала, что Арестович назвал сроки исхода войны: "Будет решен в течение 2-3 недель".