Об этом сообщает "Риа-Мелитополь" со ссылкой на очевидцев.
Речь идет о даче Зеленского на острове Бирючий. По неподтвержденным данным, 2 апреля оккупанты приехали утром, примерно в 5.30. По словам жителей Кирилловки, два БТР остались на даче Президента, а три отправились на погранзаставу.
«Заезжали военные РФ и в поселок Кирилловка, который приютил беженцев из Мариуполя – людей ромской национальности. По словам местных жителей, как только беженцы увидели оккупантов, через полчаса их не стало в поселке. Как они выбрались даже никто не знает», - сообщили в издании.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Ракетные обстрелы Одессы, раскрыта подлая стратегия оккупантов: на что теперь нацелился враг
Сильный дождь хлынет на Днепр: объявлено штормовое предупреждение
"Вы ничтожества": жительница села на Черниговщине высказалась в лицо российским оккупантам
"Россияне взяли Изюм": Арестович сообщил о начале операции, которая определит ход переговоров
Далее оккупанты проследовали на базы отдыха «Стандарт» и «Буревестник» на косе Пересыпь. Местные жители также сообщают, что оккупанты уже начали «обносить» базы отдыха на Федотовой косе.
Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Остров Бирючий - это огромный песчаный остров в Азовском море, площадью более 7000 гектаров. Остров соединяет с материком узкая Федотова коса, поэтому Бирючий еще иногда называют полуостровом.
Советский генеральный секретарь Никита Хрущев был первым госчиновником, построившим себе дачу на этом острове. С 1993 года - это национальный природный парк Государственного управления делами, то есть резиденция Президента.
На территории была проведена капитальная реконструкция.
Добавим, в то же время стало известно, что Президент Франции Макрон также выступил за введение новых санкций против России, которые, по его словам, должны коснуться угля и бензина. Обсуждать их будут в ближайшие дни.
Кроме того в Сети появилась информация, что во время обстрелов Николаева 3 апреля пострадало отделение больницы.
Ни медики, ни пациенты не пострадали, заявил мэр города Александр Сенкевич.
Напомним, Зеленский обратился к украинцам после страшных кадров из Бучи.
Также сообщалось, что в РФ началась скрытая мобилизация.
Кроме того Politeka.net писала, что появился список частей и подразделений РФ, которіе творили зверства на Киевщине.