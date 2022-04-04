Об этом сообщает "Риа-Мелитополь" со ссылкой на очевидцев.

Речь идет о даче Зеленского на острове Бирючий. По неподтвержденным данным, 2 апреля оккупанты приехали утром, примерно в 5.30. По словам жителей Кирилловки, два БТР остались на даче Президента, а три отправились на погранзаставу.

«Заезжали военные РФ и в поселок Кирилловка, который приютил беженцев из Мариуполя – людей ромской национальности. По словам местных жителей, как только беженцы увидели оккупантов, через полчаса их не стало в поселке. Как они выбрались даже никто не знает», - сообщили в издании.

Далее оккупанты проследовали на базы отдыха «Стандарт» и «Буревестник» на косе Пересыпь. Местные жители также сообщают, что оккупанты уже начали «обносить» базы отдыха на Федотовой косе.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Остров Бирючий - это огромный песчаный остров в Азовском море, площадью более 7000 гектаров. Остров соединяет с материком узкая Федотова коса, поэтому Бирючий еще иногда называют полуостровом.

Советский генеральный секретарь Никита Хрущев был первым госчиновником, построившим себе дачу на этом острове. С 1993 года - это национальный природный парк Государственного управления делами, то есть резиденция Президента.

На территории была проведена капитальная реконструкция.

Добавим, в то же время стало известно, что Президент Франции Макрон также выступил за введение новых санкций против России, которые, по его словам, должны коснуться угля и бензина. Обсуждать их будут в ближайшие дни.

Кроме того в Сети появилась информация, что во время обстрелов Николаева 3 апреля пострадало отделение больницы.

Ни медики, ни пациенты не пострадали, заявил мэр города Александр Сенкевич.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам после страшных кадров из Бучи.

Также сообщалось, что в РФ началась скрытая мобилизация.

Кроме того Politeka.net писала, что появился список частей и подразделений РФ, которіе творили зверства на Киевщине.