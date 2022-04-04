Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в г. Буча. За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности".

В обнародованном списке – имена и личные данные военнослужащих от рядовых до полковников. Преимущественно это сотрудники органов внутренних дел и миграционной службы РФ.

Полковники:

  • Курбанов Андрей Боевич
  • Клобуков Вячеслав Сергеевич
  • Винс Александр Викторович
  • Шершнев Александр Леонидович

Подполковники:

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  • Ладыженский Евгений Валерьевич
  • Пахандрин Дмитрий Викторович
  • Шипицын Анатолий Александрович
  • Деев Денис Николаевич
  • Бухвалов Олег Юрьевич
  • Смоляго Дмитрий Александрович
  • Большаков Алексей Вячеславович
  • Надеждин Роман Владимирович
  • Филиппов Виктор Владимирович

Майоры:

  • Мамедов Фаик Самеддин оглы
  • Федотов Игорь Евгеньевич
  • Кулемин Герман Николаевич
  • Бурдо Роман Викторович
  • Козлов Дмитрий Аркадьевич
  • Куркин Иван Александрович
  • Важенов Евгений Юрьевич
  • Ионов Дмитрий Юлианович
  • Кочергин Александр Анатольевич
  • Копылов Александр Владимирович
  • Чернышев Максим Владимирович
  • Макаров Станислав Игорьевич
  • Иванов Андрей Николаевич
  • Перешивкин Сергей Геннадьевич
  • Прысев Алексей Владимирович
  • Руденко Сергей Викторович
  • Хаменок Ольга Александровна
  • Левин Дмитрий Геннадьевич
  • Гончар Дмитрий Алексеевич
  • Зорин Сергей Сергеевич
  • Потапов Александр Александрович
  • Григоров Степан Викторович
  • Мосалев Сергей Викторович
  • Луцак Валентин Павлович
  • Борисенко Сергей Николаевич

Это только высшие чины, полный список – на сайте ГУР.

Отметим, что 64-я отдельная мотострелковая бригада входит в состав 35-й общевойсковой армии РФ, располагается в посёлке Князе-Волконское (Хабаровский край).

Напомним, "Перебрасывают войска": расследователи CIT рассказали, куда поехали оккупанты, которые бежали из-под Киева.

Как сообщала Politeka, Будут ли продолжаться переговоры с РФ: Зеленский в Буче дал исчерпывающий ответ.

Также Politeka писала, что В Украине уничтожили командный пункт: техника оккупантов превратилась в металлолом.