Президент США Джо Байден после трагедии в Буче призвал к суду над владимиром путиным.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Защитникам удалось на днях освободить всю Киевскую область, после чего президент США Джо Байден заявил, что нужно начать судебное разбирательство над президентом россии владимиром путиным.

Вы видели, что произошло в Буче", - отметил президент США.

Также Байден снова назвал путина "военным преступником" и призвал давать украинцам оружие для защиты.

"Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы. И мы должны собрать все детали, чтобы это могло стать реальным судебным процессом по военным преступлениям", - заявил президент.

Байден также назвал путина "жестоким".

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