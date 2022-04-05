«Россия концентрирует там значительное количество военных и техники, и эта активность говорит, что введенных санкций слишком мало»

Об этом в своем новом видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politeka.net.

Так, по его словам, Украина продолжает готовиться к еще более жесткой активности оккупантов на восточном и южном направлениях.

«Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе. Знаем, что они собираются делать возле Харькова, в некоторых других районах страны», - заявил Зеленский, добавив, что враг концентрирует там значительное количество военных и техники.

И эта активность, отметил президент, сигнализирует о том, что введенных против России санкций слишком мало.

«Будет больше. Если руководство России не начнет реально искать мир, реально договариваться о мире, то они заведут свое государство в худшее состояние за последние 50 лет. Так называемые лихие 90-е будут казаться сытыми и спокойными», — заверил Владимир Зеленский.

Говоря о трагедии в Буче, Зеленский высказал предположение, что количество убитых и замученных россиянами людей может оказаться больше, чем 300 человек.

Он отметил, что Украина только начала расследования всех военных преступлений российских оккупантов.



"Вероятно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город. И это только один город. Одна из многих украинских общин, которую удалось захватить российским военным. Уже есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше…", – заверил глава государства.

Добавим, что новые санкции ЕС против России могут быть приняты завтра, 6 апреля. Об этом сообщили в МИД Франции.

Тем временем в американском Институте исследования войны предположили, что россия готовит наступление на город Славянск в попытке соединиться со своими частями в Донбассе.

Напомним, ранее были обнародовані новые данные разведки Британии.

Также сообщалось, что погибших от рук российских захватчиков жителей Ирпеня хоронили прямо во дворах.

Также Politeka.net писала, что силы ВСУ нанесли удар по дивизиону российских "Ураганов".