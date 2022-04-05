«Армия должна быть, которая способна защищать наше государство. У нас есть позиция, она общая с главнокомандующим и мы понимаем, что мы делаем»

Об этом в интервью украинским СМИ в телемарафоне заявил президент Владимир Зеленский, пишет Politeka.net.

Глава государства также предупредил, что ни смотря ни на какое соглашение, Россия может опять атаковать Украину через несколько лет.

«Мы понимаем, что даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться. И, если мы с вами принимаем это, то соответственно так и действуем. Я знаю, что Давид (Арахамия - ред.) на переговорах передавал, что мы не верим. Поэтому, когда мы будем говорить о тех или иных вещах относительно обороноспособности нашего государства, мы сразу говорим, что мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя... Гарантии безопасности нам нужны. Есть много деталей, о которых я не хочу говорить, потому, что до них далеко», - пояснил Зеленский.

Также глава государства ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО:

«Если завтра нам предложат вступить в НАТО, завтра, не играть с нашими жизнями, а серьезно, - будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь», - заявил президент Украины.

Добавим, что ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году.

Тем временем Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что атаки в Украине будут продолжаться.

По словам генсека НАТО, деэскалация войск из северных районов Украины – это не "настоящий вывод российских войск, а большее изменение в стратегии".

Напомним, ранее Владимир Зеленсикй предупредил РФ о новых последствиях за ее злодеяния на территории Украины.

Также сообщалось, что истребители СУ-35 ударили по Украине ракетами с территории Беларуси.