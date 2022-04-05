Об этом рассказал руководитель издания Bellingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

По словам известного журналиста-расследователя, изначально путин мечтал о том, чтобы захватить Киев, при этом не уничтожив его. Однако, фактические боевые действия показали, что с имеющимися в распоряжении России военными ресурсами это невозможно.

«Они поняли очевидную истину, что этими силами взять Киев нельзя, и вообще с таким подходом и такой стратегией нельзя взять Киев», - подчеркнул Грозев.

Он отметил, что у путина есть только два варианта, чтобы «что-то сделать» с Киевом. Один из них заключается в том, чтобы уничтожить столицу. Однако, Грозев уверен, что в случае с Киевом президент рф не будет действовать по сценарию Мариуполя или Харькова, где российские военные проявляют крайнюю жестокость. По мнению журналиста, путин хочет иметь власть над Киевом.

«Второй вариант, это реально мясом, огромным количеством мяса взять и перегнуть ту защиту, которая есть в Киеве. Но это требует, как минимум полмиллиона этого мяса. Это означает массовая мобилизация, без этого нельзя», - пояснил Грозев.

Он отметил, что при таком варианте в армии рф появилось бы большое количество дезертиров, которые бы массово отказывались воевать. Это могло бы привести к социальному взрыву в россии.

Напомним, в Украине уже 165 детей погибли от обстрелов русских оккупантов.

Как сообщала Politeka, российский оккупант "прозрел" от силы украинской армии.

Также Politeka писала, что Минобороны США сообщили, сколько войск оккупантов удалось сбежать из-под Киева.