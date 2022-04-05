Пленный контрактник признался, что российские солдаты творили в Украине всевозможные зверства, а украинские военные их умело оттесняли.

СБУ обнародовало видео с допросом пленных оккупантов. В частности, российские солдаты рассказали, что их руководство планировало быстро захватить Киев. Солдатам обещали, что на установление контроля над тремя мостами через Днепр уйдет всего пять дней.

Оккупант признался, что план быстро провалился, а командование ужасно относилось к солдатам. А они сами не смогли взять даже маленькое село, ведь его охраняли ВСУ и тероборона.

"Нас загнали все в угол, как псов. Все на нас положили. Наше командование на нас положило. Обращаются с нами просто как с расходным материалом. После того, как мы пересекли границу, мы кочевали с одного населенного пункта в другой. Пытались захватить Гоголев. Но ничего не получалось", – заявил он.

Пленный контрактник признался, что российские солдаты творили в Украине всевозможные зверства: занимались мародерством, насиловали и убивали мирных жителей. По его словам, российские военные "почувствовали вседозволенность на чужой территории".

Один из пленных был поражен, что местных "не нужно ни от кого спасать", они живут своей жизнью и "никаких нацистов в Украине нет".

Оккупант сообщил, что у них большие потери, армию фактически разбили, а нацистов он так и не нашел. Вместо этого наблюдает за зверствами и жестокостью собственных сослуживцев, и не понимает, зачем приехать воевать в Украину.

Еще один позвонил своей маме и просил не верить тому, что показывают по телевизору.

Напомним, российских военных, которые устроили пекло в Буче, возвращают в Украину.

Как сообщала Politeka, в украинском порту оккупанты обстреляли иностранное гражданское судно.

Также Politeka писала, что обнародованы новые данные разведки Британии.