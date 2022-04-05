Президент ЕК и глава дипломатии ЕС планируют посетить Киев на этой неделе, а словенские дипломаты присоединятся к литовским дипломатам в Киеве.

Стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель планируют посетить Украину на этой неделе. Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша, передает "Интерфакс-Украина".

"Словенские дипломаты присоединятся к литовским дипломатам в Киеве. Туда же возвращается и миссия ЕС. На этой неделе в Киев также прибудет президент Еврокомиссии и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности", – написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Украину готовы официально признать кандидатом в члены Европейского союза. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Мецола, которая прибыла с визитом в Киев и выступила на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. "Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", - заявила европейский политик.

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