Стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель планируют посетить Украину на этой неделе. Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша, передает "Интерфакс-Украина".
"Словенские дипломаты присоединятся к литовским дипломатам в Киеве. Туда же возвращается и миссия ЕС. На этой неделе в Киев также прибудет президент Еврокомиссии и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности", – написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Украину готовы официально признать кандидатом в члены Европейского союза. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Мецола, которая прибыла с визитом в Киев и выступила на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. "Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", - заявила европейский политик.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Штурм россиян на Луганщине провалился: появились подробности
"Это клеймо на нацию!": власти Грузии помогают россии организовать военную контрабанду, данные разведки
"Обстрелы не утихают с ночи": оккупанты восемь часов подряд бомбят Луганщину, задействована авиацию
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Напомним, "Россия через два года может вернуться": Зеленский заявил, какой должна стать Украина после войны.
Как сообщала Politeka, "Лихие 90-е будут казаться сытыми и спокойными": Зеленский предупредил руководство РФ.
Также Politeka писала, что Ордер на арест Путина: стало известно, могут ли президента РФ взять под стражу.