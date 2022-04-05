После трагедии в Буче в Евросоюзе принялись обсуждать новые санкции против россии.

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, детали которого объявили 5 апреля, планируют рассмотреть и утвердить в ближайшие два дня. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"5-й пакет санкций ЕС против России, о котором рассказала президент Еврокомиссии, завтра будет презентован послам ЕС, чтобы принять решение по нему тогда же или в четверг", - пишет Джозвяк.

Напомним, в новом пакете говорится о запрете импорта угля, полном запрете транзакций с четырьмя российскими банками, запрете российским кораблям заходить в порты ЕС (с исключениями), ограничении импорта высокотехнологичной продукции.

Кроме того, Евросоюз расширит списки лиц, к которым применяются санкции ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины и объявляет персонами нон грата нескольких дипломатов РФ из представительства при ЕС.

Ранее сообщалось, что в странах Европы началась массовая высылка российских дипломатов по всему миру. Так, Германия высылает 40 российских дипломатов. Польша решила выдворить из страны 45 дипломатов РФ. Италия объявила о том, что высылает 40 дипломатов России. Франция потребовала, чтобы 35 российских дипломатов покинули страну. Дания дала две недели на то, чтобы 15 представителей РФ покинули страну.

Напомним, Ресурсы заканчиваются: глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза войны в Украине.

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