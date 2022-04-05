Пятый пакет санкций Евросоюза против России, детали которого объявили 5 апреля, планируют рассмотреть и утвердить в ближайшие два дня. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"5-й пакет санкций ЕС против России, о котором рассказала президент Еврокомиссии, завтра будет презентован послам ЕС, чтобы принять решение по нему тогда же или в четверг", - пишет Джозвяк.

Напомним, в новом пакете говорится о запрете импорта угля, полном запрете транзакций с четырьмя российскими банками, запрете российским кораблям заходить в порты ЕС (с исключениями), ограничении импорта высокотехнологичной продукции.

Кроме того, Евросоюз расширит списки лиц, к которым применяются санкции ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины и объявляет персонами нон грата нескольких дипломатов РФ из представительства при ЕС.

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Ранее сообщалось, что в странах Европы началась массовая высылка российских дипломатов по всему миру. Так, Германия высылает 40 российских дипломатов. Польша решила выдворить из страны 45 дипломатов РФ. Италия объявила о том, что высылает 40 дипломатов России. Франция потребовала, чтобы 35 российских дипломатов покинули страну. Дания дала две недели на то, чтобы 15 представителей РФ покинули страну.

Еросоюз, Европа, Брюссель

Напомним, Ресурсы заканчиваются: глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза войны в Украине.

Как сообщала Politeka, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны: "У нас два варианта".

Также Politeka писала, что Встретятся с Зеленским: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС посетят Киев.