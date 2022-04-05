Пятый пакет санкций Евросоюза против России, детали которого объявили 5 апреля, планируют рассмотреть и утвердить в ближайшие два дня. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"5-й пакет санкций ЕС против России, о котором рассказала президент Еврокомиссии, завтра будет презентован послам ЕС, чтобы принять решение по нему тогда же или в четверг", - пишет Джозвяк.
Напомним, в новом пакете говорится о запрете импорта угля, полном запрете транзакций с четырьмя российскими банками, запрете российским кораблям заходить в порты ЕС (с исключениями), ограничении импорта высокотехнологичной продукции.
Кроме того, Евросоюз расширит списки лиц, к которым применяются санкции ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины и объявляет персонами нон грата нескольких дипломатов РФ из представительства при ЕС.
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Ранее сообщалось, что в странах Европы началась массовая высылка российских дипломатов по всему миру. Так, Германия высылает 40 российских дипломатов. Польша решила выдворить из страны 45 дипломатов РФ. Италия объявила о том, что высылает 40 дипломатов России. Франция потребовала, чтобы 35 российских дипломатов покинули страну. Дания дала две недели на то, чтобы 15 представителей РФ покинули страну.
Напомним, Ресурсы заканчиваются: глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза войны в Украине.
Как сообщала Politeka, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны: "У нас два варианта".
Также Politeka писала, что Встретятся с Зеленским: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС посетят Киев.