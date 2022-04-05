НАТО окажет Украине вооруженную поддержку для сдерживания наступления агрессора. Об этом накануне встречи глав МИД стран Альянса сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

"Москва не отступает от своих амбиций в Украине. Теперь мы наблюдаем значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов, а также переключение их внимания на восток. В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - заявил Столтенберг.

Также он добавил, что министры иностранных дел НАТО на встрече обсудят, какую дальнейшую поддержку они могут оказать.

"Союзники решительно настроены оказывать дальнейшую поддержку Украине, включая противотанковые средства, системы ПВО и другую технику", - заявил генсек Альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО также рассмотрит поддержку Украины в сфере киберзащиты, а также защиты от химических и биологических угроз.

Генсек НАТО сообщил, что на встрече министров альянса глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ознакомит министров с последней информацией, в частности, расскажет о ходе переговоров с Москвой.

В заседании примут участие также партнеры НАТО из Финляндии, Швеции, Грузии и ЕС, а также азиатско-тихоокеанские партнеры из Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

"Этот кризис имеет глобальные последствия, которые касаются нас всех", - пояснил Столтенберг.

Напомним о массовую высылку российских дипломатов: какие страны Европы избавляются от потенциальных шпионов

Как сообщала Politeka, глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза войны в Украине

Также Politeka писала, что Украина накажет российских военных преступников, бесчеловечно пытавших украинцев