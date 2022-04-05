Слідом за іншими країнами Італія висилає 30 російських дипломатів-шпигунів. Про це в ефірі телеканалу Rai News 24 заявив Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
За його словами, вже сьогодні, 5 квітня, був викликаний посол Росії Сергій Разов.
"Його повідомили про рішення вислати 30 російських дипломатів. Цей захід, прийнятий за погодженням з іншими європейськими та атлантичними партнерами, став необхідним з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою в контексті нинішньої кризової ситуації", - заявив глава МЗС Італії.
Тим часом, російських дипломатів виганяють по всьому світу. Німеччина висилає 40 російських дипломатів. Польща вирішила видворити з країни 45 дипломатів рф. Франція зажадала, щоб 35 російських дипломатів покинули країну. Данія дала два тижні на те, щоб 15 представників рф покинули країну.
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