Італія висилає 30 російських дипломатів-шпигунів, інші країни також позбавляються від працівників посольств рф.

Слідом за іншими країнами Італія висилає 30 російських дипломатів-шпигунів. Про це в ефірі телеканалу Rai News 24 заявив Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За його словами, вже сьогодні, 5 квітня, був викликаний посол Росії Сергій Разов.

"Його повідомили про рішення вислати 30 російських дипломатів. Цей захід, прийнятий за погодженням з іншими європейськими та атлантичними партнерами, став необхідним з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою в контексті нинішньої кризової ситуації", - заявив глава МЗС Італії.

Тим часом, російських дипломатів виганяють по всьому світу. Німеччина висилає 40 російських дипломатів. Польща вирішила видворити з країни 45 дипломатів рф. Франція зажадала, щоб 35 російських дипломатів покинули країну. Данія дала два тижні на те, щоб 15 представників рф покинули країну.

Нагадаємо, Ресурси закінчуються: глава Міноборони Литви сказав, коли може закінчитися активна фаза війни в Україні.

Як повідомляла Politeka, Арестович назвав термін завершення активної фази війни: "У нас два варіанти".

Також Politeka писала, що Зустрінуться із Зеленським: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава дипломатії ЄС відвідають Київ.