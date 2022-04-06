Пострійний представитель России в ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета безопасности ООН оговорился, когда хотел сбросить ответственность с российских солдат, которые совершили массовые убийства мирных жителей Киевской области. Соответствующее видео публикуют в телеграмм-каналах.

"Когда вы внимательно посмотреть на то, что вы видите в Буче, на трупы, лежащие на улицах, которых не было до того, как туда вошли российские войска", – заявил Небензя. И быстро "исправил" себя.

Отметим, Генсек ООН Антониу Гутерреш 5 апреля во время состоявшегося выступления на заседании ООН осудил нападение России на Украину. Также он отметил, что был поражен военными преступлениями РФ в городе Буча Киевской области и призвал международные организации расследовать убийства гражданских украинцев.

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