Він додав, що російські військові б'ють нишком, і вони зовсім не є другою армією в світі. Вони лише бандити.

Український танцюрист Назар Грабар, який танцював у балеті Світлана Лободи, записав відео з Бучі, в якому розповів про всі звірства російських окупантів. За його словами, окупанти пробралися в його будинок. Вони проникли в його квартиру і винесли звідти все, що тільки можна було.

Як зізнається Назар те, що його залишили без пожитків не найстрашніше. Найгірше - це бачити на вулицях навколо тіла вбитих мирних людей.

"Навколо житлового комплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, пов'язані і розстріляні. Російські солдати, хоча це навіть не солдати, це просто нікчеми, ви навіть не Тварини. Навіть у тварин є співчуття. Ви просто, бл * дь, чм*, яке прийшло красти сковорідки і телевізори, бл * дь, у мирних людей. І людей розстрілювати", - емоційно відреагував Назар на звірства окупантів.

Він додав, що російські військові б'ють нишком, і вони зовсім не є другою армією в світі. Вони лише бандити.

Нагадаємо, Україна покарає російських військових злочинців, які нелюдяно катували українців.

Як повідомляла Politeka, російський окупант "прозрів" від сили української армії.

Також Politeka писала, що у полоні в Україні знаходиться близько 600 російських військових.