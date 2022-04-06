Кабинет министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных громад. Перечень разрешенного оружия существенно расширен. Если ранее члены формирований терробороны имели право применять только личное охотничье оружие, то сейчас им разрешено стрелковое оружие и другие виды вооружения, сообщает Урядовий портал.

Согласно документу: стрелковое оружие – огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов; другие виды вооружения – артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составляющие, комплексы (установки) для их запуска и составляющие к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

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