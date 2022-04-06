Украинский президент Владимир Зеленский продолжает свои обращения к парламентам и народам разных стран мира. Так, в этот раз украинский лидер обратился с посланием к народу и политикам Ирландии.
Главные тезисы с выступления президента:
Зеленский призвал Ирландию убеждать партнеров в Евросоюзе относительно более жестких санкций против России. Что касается таких санкций, которые реально остановят военную машину России.
Нужно останавливать всю торговлю с Россией. Следует блокировать связи российских банков с финансовой системой мира. Надо обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы.
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Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие – это дефицит принципиальности у отдельных лидеров. Пока что. Политических лидеров, бизнес-лидеров, которые до сих пор думают, что война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб. Я уверен, что лидерство Ирландии может изменить это.
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