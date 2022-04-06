Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью западной прессе рассказал, что может помочь победить Украине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Защитникам удалось не только остановить врага, но и погнать обратно. А сегодня, шестого апреля, стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал интервью BBC, в котором рассказал, какая помощь необходима Украине.

"Поговорил с британской редакцией BBC о том, что украинский народ ждет от Запада и что нужно нашей стране для победы.

В Буче и окрестностях Киева весь мир увидел подлинное лицо россии. Изнасилованные женщины и дети, сожженные тела простых людей, сотни замученных. Россия пришла на наши земли, чтобы совершить геноцид украинского народа и уничтожить украинское государство. Окончательно решить «украинский вопрос».

Поэтому первое, что мы просим и требуем от цивилизованного мира – это оружие, которое поможет защититься от этих преступлений, сохранить нашу свободу и освободить нашу землю", - написал Шмыгаль в публикации.

Напомним, глава ПЦУ Эпифаний побывал в Буче и совершил Панихиду за погибшими

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