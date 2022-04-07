Об этом в своем новом видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства рассказал, что сейчас оккупанты продолжают наращивать военную силу для того, чтобы «реализовать свои больные амбиции на Донбассе». При этом Зеленский заявил, что Украина, в свою очередь, готовится к дальнейшему сокращению российской военной силы.

Президент отметил, что тактика российских военных в последнее время изменилась: теперь они пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории тела убитых украинцев. Вероятно, их спугнул масштабный международный резонанс, вызванный чудовищными кадрами из освобожденной после оккупации Бучи.

Большой акцент в своем выступлении Зеленский сделал на санкциях западных стран в отношении россии. Он отметил, что 6 апреля для путинского режима ввели новые ограничения: блокируются инвестиции в рф, используются ограничения против нескольких системных банков, добавляются персональные санкции и не только.

Тем не менее Зеленский продолжает настаивать на более жестких мерах.

«Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, насчет которого мы обращались много раз, то россия будет рассматривать это как разрешение. Как разрешение идти дальше», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал западные страны полностью заблокировать российскую банковскую систему от международных финансов, а также отказаться от российской нефти.

Напомним, президент Зеленский обратился к политикам Ирландии.

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