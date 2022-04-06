Великобритания объявила о новом пакете санкций против россии, "чтобы уморить голодом военную машину путина". Как говорится в заявлении британского МИД, пакет санкций включает:
- полную заморозку активов "Сбербанка" и "Московского кредитного банка";
- санкции еще в отношении восьми российских олигархов;
- запрет на готовившиеся инвестиции в Россию на сумму более $14 млрд.
Также Великобритания положит конец зависимости от российского угля и нефти к концу 2022 года, а сразу после этого "как можно скорее" и экспорт нефтяного оборудования и катализаторов, импорт продукции из железа и стали.
"Наша последняя волна мер положит конец импорту Великобританией российских энергоресурсов и наложит санкции еще на большее число физических и юридических лиц, уничтожив военную машину путина. Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что они не могут умыть руки от зверств, совершенных по приказу путина. Мы не успокоимся, пока Украина не победит", - заявила глава МИД королевства Лиз Трасс.
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