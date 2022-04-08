Россияне обстреляли вокзал, когда там находилось почти 4000 гражданских лиц.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Путин и Россия должны ответить за последствия после ракетного удара. Об этом она написала в Twitter.

"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Нападения на гражданских лиц являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - говорится в сообщении.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine.



The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account. — Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022

Добавим также, на обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске уже отреагировали в Европейском Союзе. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал обстрел попыткой российских оккупантов закрыть эвакуацию.

А глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что такие зверские действия требуют усиления санкционного давления.

Напомним, 8 апреля 2022 года Вооруженные Силы рф совершили ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области, когда там происходила эвакуация населения. На момент удара на вокзале находилось почти 4000 гражданских лиц, среди которых большинство — женщины и дети.

Сейчас известно, что в результате ракетного удара погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка.

Напомним, число жертв удара по вокзалу Краматорска резко увеличилось

Как сообщала Politeka, президент Германии, признавшись в своей ошибке, заговорил о трибунале для Путина

Также Politeka писала, что ЕС осудил обстрел вокзала в Краматорске