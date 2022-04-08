Украинский президент подвел итоги 44-го дня полномасштабного вторжения рф в Украину.

Главное из обращения Владимира Зеленского:

▪ Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах умерли еще 12 человек. Мы потеряли пятерых детей. В больнице остаются еще десятки тяжело раненых.

Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали виновность России. Агентство "РИА-новости" опубликовало новость, что удар по Краматорску нанесен, еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы для всех, кто спасался из Донбасса железнодорожным транспортом.

Как и массовые убийства в Буче, удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно — кто и что делал, кто и какие приказы отдавал. Откуда ракеты, кто их привозил, от кого раздалась команда, кто этот удар согласовал.

▪ Говорил сегодня с представителями Евросоюза, прибывшими в Киев. С президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В течение дня они посетили Бучу и воочию увидели последствия оккупации. Благодарен госпоже президентке Еврокомиссии за личную вовлеченность и содействие в создании Совместной следственной группы для установления полной правды о содеянном российскими оккупантами и привлечения к ответственности всех виновных.

▪ Благодарен также и за финансовую поддержку-миллиард евро на оружие. Плюс сегодня мы договорились о еще 500 миллионов евро на оборонные нужды.

▪ Говорили также с представителями Евросоюза и о дальнейших шагах для того, чтобы принудить Россию к миру. Отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ.

Нужно также полностью отключить от глобальной финансовой системы российские банки. Не отдельные из них, а все. Всю банковскую систему России.

▪ Обратился сегодня к парламенту и народу Финляндии. Призвал финских политиков делать все для помощи Украине. Напомнил и о том, что лучший способ остановить тиранию и защитить свободу – это предоставить Украине необходимое вооружение.

▪ Сегодня мы получили от Еврокомиссии вопросник, ответы на который будут основой для подготовки заключения Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС. Ответы Наше правительство подготовит качественно и очень быстро. Я думаю в течение недели.

▪ Готовимся к завтрашней массовой акции в Варшаве, который состоится в рамках инициативы президенты Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Stand for Ukraine.

Напомним, Подоляк рассказал, как российская элита впадает в настоящую панику: есть сразу три доказательства

Как сообщала Politeka, Арестович объяснил, почему Украина не сможет жить в мире пока существует рф

Также Politeka писала, что ЕС принял пятый раунд санкций против России из-за войны на Украине