От Ирака рф начала получать для войны в Украине контрабандное оружие. Об этом сообщили в издании
«Вторая армия» мира вынуждена просить помощь у Ирака после встрече с ВСУ. В частности, в СМИ сообщают, что РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в РФ из Ирака «после неудачной кампании Москвы в Украине в марте».
О законности поставок ничего не известно, санкциями также запрещается поставлять рф оружие.
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Мы так же сообщали, десять изъятых кораблей страны-агрессора будут работать в интересах экономики нашего государства и Вооруженных сил Украины.
Правоохранители помешали вывести из Украины восемь российских грузовых судов и два танкера, которые находились в акватории порта Одесской области на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях рф в акватории Черного моря и Дуная.
Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.
Как сообщала Politeka, Вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.
Также Politeka писала, что Оккупанты "передумали" наступать на большинстве направлений: когда завершится активная фаза боевых действий.