Сообщается, что армия рф незаконно получает всевозможное оружие для вторжения на наши земли.

От Ирака рф начала получать для войны в Украине контрабандное оружие. Об этом сообщили в издании The Guardian .

«Вторая армия» мира вынуждена просить помощь у Ирака после встрече с ВСУ. В частности, в СМИ сообщают, что РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в РФ из Ирака «после неудачной кампании Москвы в Украине в марте».

О законности поставок ничего не известно, санкциями также запрещается поставлять рф оружие.

Мы так же сообщали, десять изъятых кораблей страны-агрессора будут работать в интересах экономики нашего государства и Вооруженных сил Украины.

Правоохранители помешали вывести из Украины восемь российских грузовых судов и два танкера, которые находились в акватории порта Одесской области на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях рф в акватории Черного моря и Дуная.

Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.

Как сообщала Politeka, Вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.

Также Politeka писала, что Оккупанты "передумали" наступать на большинстве направлений: когда завершится активная фаза боевых действий.