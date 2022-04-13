Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал ход переговоров Украины и россии, сделав акцент на возможной встрече президентов Зеленского и путина. Об этом он говорил в эфире программы «Свобода Live».
"Встреча на уровне президентов необходима, потому что только так можно будет решить принципиальный спор между Украиной и россией и остановить войну. Но для того, чтобы эта встреча состоялась, надо иметь определенные позиции. Для Украины эти позиции четкие: мы должны доказать, что умеем воевать, а мы это уже доказали; должны доказать, что россия будет много терять, не только в санкционном и экономическом смыслах, но и на полях битвы. И тогда за столом переговоров будет гораздо проще отстаивать свою позицию, потому что это не мы спровоцировали войну, на нас напали", – заявил Подоляк.
Ранее мы сообщали, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что миру было известно о том, что россия "планирует войну и готовит "расстрельные списки" для Украины". В своем Twitter Подоляк написал, что на это украинскому правительству предложили "эвакуироваться в Zoom", и что "Киеву осталось три дня". "путин частично имел резон в своих расчётах: некоторые политики на тот момент уже готовы были сдать Украину, высказать обеспокоенность и ввести полусанкции", – рассказал Подоляк.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
"Это безумие": Арестович рассказал о новом решении Путина относительно Украины
"Проведена спецоперация благодаря СБУ": Медведчука задержали, первые подробности
Арестович ответил, что будет, если Донбасс полностью захватят: "Нам идет вооружение, а России..."
"Обсуждают оплату": в украинской разведке раскрыли, кто затаил месть на Путина
Напомним, Зеленский предупредил о катастрофических потерях: "Сейчас можно либо остановить россию, либо...".
Как сообщала Politeka, "Это безумие": Арестович рассказал о новом решении путина относительно Украины.
Также Politeka писала, что Кремль планировал создать на Западной Украине "народные республики": в СБУ рассказали подробности "схемы".