Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал ход переговоров Украины и россии, сделав акцент на возможной встрече президентов Зеленского и путина. Об этом он говорил в эфире программы «Свобода Live».

"Встреча на уровне президентов необходима, потому что только так можно будет решить принципиальный спор между Украиной и россией и остановить войну. Но для того, чтобы эта встреча состоялась, надо иметь определенные позиции. Для Украины эти позиции четкие: мы должны доказать, что умеем воевать, а мы это уже доказали; должны доказать, что россия будет много терять, не только в санкционном и экономическом смыслах, но и на полях битвы. И тогда за столом переговоров будет гораздо проще отстаивать свою позицию, потому что это не мы спровоцировали войну, на нас напали", – заявил Подоляк.

Ранее мы сообщали, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что миру было известно о том, что россия "планирует войну и готовит "расстрельные списки" для Украины". В своем Twitter Подоляк написал, что на это украинскому правительству предложили "эвакуироваться в Zoom", и что "Киеву осталось три дня". "путин частично имел резон в своих расчётах: некоторые политики на тот момент уже готовы были сдать Украину, высказать обеспокоенность и ввести полусанкции", – рассказал Подоляк.

Напомним, Зеленский предупредил о катастрофических потерях: "Сейчас можно либо остановить россию, либо...".

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