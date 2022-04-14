В мире много говорят о репарациях для Украины со стороны россии за вторжение, однако на практике все может быть очень непросто.

По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны колеблются в пределах от 564 до 600 млрд дол. Наибольшие потери приходятся на инфраструктурные объекты – дороги, железнодорожные станции, аэропорты, а также на имущество гражданского населения – жилье и автомобили. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будут потери – человеческие, материальные, финансовые. Об этом пишет "Европейская правда".

Среди внешних источников компенсации потерь и послевоенного восстановления страны чаще всего упоминают о помощи западных стран в форме плана Маршалла с привлечением преимущественно грантового финансирования, а также репарации от России, в том числе конфискованные активы российского центробанка и путинских олигархов. Однако изъятие замороженных активов требует сложных юридических процедур, результат которых не уверен.

Что может стать источником репараций от РФ и какие политические и юридические условия для этого нужны?

Замороженные активы и репарации

После введения антироссийских санкций и заморозки активов российских олигархов, центрального банка и Фонда национального благосостояния России стали появляться инициативы по использованию замороженных российских активов. В частности – для военных репараций в пользу Украины.

Однако оформление соответствующих инициатив в юридической плоскости находится только на начальной стадии.

Ранее, государственный секретарь Великобритании Майкл Гоув предложил использовать недвижимость российских олигархов в Лондоне для "гуманитарных целей". Также американский Конгресс выходил с заявлением по реализации активов признанных сторонников путинского режима для гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий в Украине.

В то же время юристы говорят, что "изменение собственности замороженных активов (конфискация государственными органами) и использование в качестве средства репараций или предоставления гуманитарной помощи поднимает на поверхность проблемы законности таких схем". (L. Moffet "Sanctions for War, Reparations for Peace?")

Часть экспертов считает, что распоряжение активами российских бизнесменов и компаний без проведения судебных процессов или иных правовых деяний не будет носить правовой характер.

По крайней мере, стороны должны иметь возможность доказать наличие или отсутствие причинных связей между деятельностью подсанкционных лиц и компаний и военной агрессией.

Одно дело – замораживание активов из-за санкций ЕС или односторонние санкции отдельных государств и совсем другое – распоряжение этими активами и перевод в денежную форму для осуществления репараций жертвам агрессии. Это может рассматриваться как нарушение права собственности.

В подобных случаях, связанных с антикоррупционными или антитеррористическими делами, активы под санкциями могут быть изъяты только при наличии судебного решения против собственников этих активов. В реальной жизни эти процессы могут длиться годами.

То есть в юридическом плане временное ограничение права пользования активами (замораживание) и изменение субъектов права собственности принципиально разными механизмами.

Так, Европейский суд справедливости, в ведении которого находятся подсанкционные активы, не может автоматически передавать его в распоряжение пострадавших. Даже тогда, когда он имеет соответствующий приговор.

Решения о передаче активов должны приниматься национальными судами или органами, поэтому они часто зависят от политических факторов.

Традиционный правовой путь для смены собственника активов должен пройти все законные процедуры, предусмотренные законами причастных стран, включая доказывание фактов принадлежности к преступлению.

Для преодоления таких противоречий и юридических пробелов в США разрабатывается специальное законодательство – Asset Seizure for Reconstruction Act (закон о захвате активов для реконструкции Украины).

Законопроект дает право президенту США при соблюдении определенных условий конфисковать активы иностранцев, благополучие которых связывается с коррупцией или политической поддержкой режима путина.

Захваченные активы могут быть реализованы, а полученные средства должны быть использованы на следующие цели: постконфликтная реконструкция Украины, гуманитарная помощь и поддержка украинских беженцев за границей, предоставление оружия украинским военным, гуманитарная помощь и помощь россиянам.

В Канаде также разрабатывается специальное законодательство, создающее правовые основы для конфискации и перепрофилирования активов в целях репараций.

То есть среди специалистов и политиков формируется консенсус и предпринимаются шаги по правовому урегулированию вопросов конфискации активов и их использования как средства репараций. Это усиливает защиту прав пострадавших от военной агрессии и делает возможным военные репарации Россией в пользу Украины.

Другие источники для репараций

Еще одной возможностью введения военных репараций для Украины является введение репарационного налога для России на экспорт нефти и газа. Такие изъятия должны аккумулироваться в специальном компенсационном фонде ООН, как в случае возмещения ущерба Ираком Кувейту.

Однако следует учитывать, что содержание диктатора путина у власти будет усложнять реализацию этой схемы. В данном случае возмещение поддерживали власти Ирака.

Следующей альтернативой для проведения репараций Украины является заключение соглашения между США и ЕС с одной стороны и Россией с другой стороны относительно постепенного смягчения санкций в ответ на репарации. Учитывая текущий внутриполитический контекст РФ, введение такой схемы тоже проблемное.

В международной практике были прецеденты проведения репараций пострадавшим от военной агрессии странам как средства смягчения наложенных санкций. В 2020 году Судан выплатил 335 млн долл. военных репараций за участие в бомбардировке террористами Африки и за возможность быть изъятым из списка государств – спонсоров терроризма.

Такой подход к репарациям позволяет не только компенсировать последствия совершенных действий, но и улучшить положение страны-агрессора в системе международных отношений.

То есть, репарации могут рассматриваться как средство смягчения санкций в ответ на прекращение агрессивных действий и готовность агрессора нести финансовую ответственность за совершенные правонарушения.

В заключении

В современном мире репарации рассматриваются не как метод унижения агрессора, а как средство восстановления баланса и справедливости после войны.

Международное сообщество и Украина могут использовать три источника репараций для компенсации ущерба и финансирования послевоенного восстановления национальной экономики.

Первое – замороженные активы олигархов, центрального банка и Фонда национального благосостояния РФ.

Второе – налог на экспорт углеводородов из России в ЕС и Североамериканские страны с аккумуляцией пребываний в специальном компенсационном фонде.

Третье – добровольное согласие России на выплату репараций Украине из российского бюджета в согласованных объемах с возможностью смягчения антироссийских санкций.

Впрочем, применение всех трех вариантов или комбинации источников требует определенных действий.

Для первого необходимо принятие в странах-партнерах специального законодательства по конфискации подсанкционных активов и их использование на цели военных репараций.

Для возложения в Россию на налогообложение экспорта углеводородов необходима политическая воля мировых лидеров.

Третий вариант невозможен без политических изменений в России и согласия ее руководства на проведение репараций в обмен на санкционные послабления.

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