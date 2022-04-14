Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и правительству Эстонии. В своем выступлении глава государства рассказал, что нужно сделать Эстонии вместе с Евросоюзом, чтобы помочь Украине во время оборонительной войны с россией.

Главное из обращения Зеленского к правительству Эстонии.

Я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие уровни влияния на Россию, такие инструменты давления, которые могли бы остановить депортацию и вернуть всех депортированных людей домой. ЕС имеет силу, чтобы это обеспечить. ЕС должен воспользоваться этой силой, пока Россия не вернет депортированных людей. ЕС не имеет права являться спонсором этой депортации, ЕС не имеет права быть спонсором войны.

Я призываю вас при утверждении нового санкционного пакета против РФ на уровне ЕС защищать необходимость полной блокировки российских банков. Всех, а не только части. Я призываю наконец-то внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС!

Приглашаю ваше государство присоединиться к работе общей группы, созданной для расследования военных преступлений российской армии на территории независимой Украины. Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней этого вторжения.

Напомним, Зеленский предупредил о катастрофических потерях: "Сейчас можно либо остановить Россию, либо...".

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