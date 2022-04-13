Вскоре будет принят новый пакет санкций против России. Первые подробности сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Телеграм-канале.

План действий анализируют на заседании группы из украинских и международных экспертов.

"Сейчас могу раскрыть несколько деталей. Это полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор России», – отметил Ермак.

Он добавил, что впоследствии будет больше информации.

Отметим, накануне Ермак сообщил, что сейчас ведется работа над санкционной моделью, которая позволит остановить агрессию россии и уничтожить рф экономически.

Добавим, сегодня, 13 апреля, в своем обращении к народу и политиков Эстонии президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость полного блокирования российских банков, а также нефтяного эмбарго на уровне всего ЕС.

"Я призываю Эстонию при утверждении нового санкционного пакета против РФ защищать на уровне ЕС необходимость полной блокировки российских банков. Всех, а не только части. Призываю наконец внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС! Также приглашаю вашу страну, ваших специалистов присоединиться к работе совместной группы, которая создана для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины», - призвал Зеленский.

Напомним, Британия расширила санкции против рф: что теперь под запретом для россиян

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