Так, по словам Арестовича, президент рф якобы хочет «где-нибудь бахнуть» тактическим ядерным оружием.

«Он же начал понимать, что вот он — призрак поражения. Ну хорошо. Бахнули тактическим ядерным оружием, что дальше? Дальше бахнут в ответ, скорее всего. Может, не ядерным, но чем-то таким, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович", - предположил Арестович в интервью адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

В случае такого развития, утверждает советник главы ОП, весь мир поймет, что ведет дело с «сумасшедшим маньяком, который не останавливается ни перед чем». Тогда Запад обратится к Китаю.

«Китайцы начнут жать очень серьезные «кнопки». Китайцы! Не Запад. И Путин станет перед простым выбором: ядерный удар по Китаю наносить или нет, на давление. Китайцы сумеют подобрать рычаги. Я думаю, что офицеры охраны путина станут миллиардерами и ситуация будет решена в короткие сроки», – выразил уверенность Арестович.

Напомним, ранее Арестович рассказал, что затонувший крейсер «Москва» прикрывал с воздуха Херсонскую группировку оккупанта.

"Сейчас наши специалисты оценивают масштаб новых возможностей после потопления судна и, возможно, на Херсонском направлении нас ждут приятные сюрпризы. Кроме того, под флаг Украины перешло несколько небольших сел в Херсонской области. Работа продолжается...", — сообщил советник главы ОП.

По неподтвержденным данным, число спасённых моряков «Москвы» составило 58 человек из штатной численности экипажа в 510.

Напомним, звезда "Сватов" эмоционально обратился к украинцам со словами о том, что он испытывает стыд и позор за происходящее.

Кроме того сообщалось, что оккупант признался, кто на самом деле и зачем обстреливает Брянскую область.

Кроме того Politeka.net писала, что известная украинская певица Alyona Alyona сообщила о гибели родного человека.