Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа, передает "РБК-Украина".

"РФ хотела бы видеть один договор, куда бы все вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за одним столом после Бучи, Бородянки" - заявил президент.

По словам Зеленского, в результате могут появиться два документа: один по гарантиям безопасности для Украины, второй - непосредственно соглашение между Украиной и РФ.

Владимир Зеленский

Напомним, Михаил Подоляк - советник главы Офиса президента Украины сообщал, что переговоры с Россией продолжаются в онлайн-режиме в рабочих подгруппах, но трудно.

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Также, по его словам, без встречи президентов не обойтись.

"Потому что только на уровне президентов можно решить принципиальный спор между Украиной и Россией, остановить войну. Но для того, чтобы эта встреча состоялась нужно иметь определенные позиции. Для Украины определенные позиции четкие - мы должны доказать, что умеем воевать, мы это уже доказали; что Россия будет терять очень много, не только в санкционном, экономическом смысле, но и на полях сражений. И когда это все получим, на переговорах будет значительно проще отстаивать свою позицию", - отметил Подоляк.

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