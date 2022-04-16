Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в'їзд і виїзд, заборонити пересування цивільним, щоб зробити фільтрацію всіх чоловіків. Про це передавати радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Частину маріупольців окупанти збираються мобілізувати. Чоловіків вивезуть в Новоазовськ, звідки частину відправлять в російський окупаційний корпус, а іншу частину – на розчищення завалів. Деяких може очікувати страта.

"Процедура фільтрації набрала максимальних обертів. У фільтраційних таборах і пунктах 100% чоловіків після стандартних фільтраційних знущань... поділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи Інсценування розстрілу», — заявив Андрющенко.

Фільтраційними знущаннями є допити, перевірки гаджетів, огляди тіла.

Ми писали, окупаційна влада ЛДНР проводить мобілізацію дітей, які брали участь у так званих «патріотичних клубах, до лав незаконних збройних формувань.

«За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, що працюють в ОРДЛО, окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів починаючи з 16 років. Серед підлітків вже є загиблі", - йдеться в повідомленні.