Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в'їзд і виїзд, заборонити пересування цивільним, щоб зробити фільтрацію всіх чоловіків. Про це передавати радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Частину маріупольців окупанти збираються мобілізувати. Чоловіків вивезуть в Новоазовськ, звідки частину відправлять в російський окупаційний корпус, а іншу частину – на розчищення завалів. Деяких може очікувати страта.
"Процедура фільтрації набрала максимальних обертів. У фільтраційних таборах і пунктах 100% чоловіків після стандартних фільтраційних знущань... поділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи Інсценування розстрілу», — заявив Андрющенко.
Фільтраційними знущаннями є допити, перевірки гаджетів, огляди тіла.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
«На жаль, цей ранок недобрий»: стало відомо про наслідки улару росіян по Полтавщині
"Пілоти залишилися горіти в салоні": українські воїни "приземлили" вертоліт окупантів, фото вдалої операції
Комендантську годину підсилюють у Київській області: де краще не з'являтися на вулиці до 18 квітня
Битва за Донбас наближається до точки кипіння: у британській розвідці назвали терміни
Ми писали, окупаційна влада ЛДНР проводить мобілізацію дітей, які брали участь у так званих «патріотичних клубах, до лав незаконних збройних формувань.
«За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, що працюють в ОРДЛО, окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів починаючи з 16 років. Серед підлітків вже є загиблі", - йдеться в повідомленні.
Ми писали, журналіст пояснив, навіщо росіяни їдуть в Україну
Як повідомляла Politeka, розвідка роздобула списки окупантів, які займалися військовими злочинами: "не всі дійдуть до суду!"
Також Politeka писала, що окупантів обурило, кого відправили їм на підкріплення воювати в Україні: "Там наркомани, діди і...»