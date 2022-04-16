Арестович уверяет, что сейчас главная проблема россии – как продать свое поражение

Алексей Арестович, военный эксперт и советник главы Офиса Президента заявил, что россия уже проиграла войну против Украины, сейчас российский режим размышляет над тем, как преподнести поражение своим гражданам.

"Сейчас главная проблема россии не внешняя, не украинская. Она для них внутренняя – как продать поражение", – заявил Арестович в своем видеообращении.

Советник подчеркнул, что накануне россияне в пятый раз за 50 дней войны изменили официальные цели своей, так называемой "спецоперации". Теперь самое главное для них – взять Мариуполь, чего бы это ни стоило.

Впрочем, Арестович напомнил, что сегодня президент Зеленский сделал заявление: если рф истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

"Теперь Украина диктует условия, им нечего ответить. У них кризис и катастрофа, они не знают, как выходить из этой ситуации", – добавил Арестович.

Напомним, Зеленский признался, что может бесповоротно сорвать переговоры с россией: "Поставит точку!".

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