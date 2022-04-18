Соответствующую информацию вечером 18 апреля подтвердил в своем новом заявлении президент Украины Владимир Зеленский.
Последние недели военные и политики единогласно констатировали, что после вынужденного отступления из-под Киева и Чернигова россия готовилась к масштабному наступлению на Донбассе.
Вечером 18 апреля появились сообщения о том, что оккупанты пошли в атаку на этом направлении по всей линии фронта, используя все, что есть у них в арсенале. При этом, одновременно противник использует ракетные обстрелы Харькова, Киева, Львова и других городов для отвлечения внимания ВСУ.
«Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились. Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления», - сообщил в своем вечернем обращении Зеленский.
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При этом украинский президент подчеркнул, что украинские военные готовы защищаться.
«Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно», - подчеркнул глава государства.
Он поблагодарил всех бойцов, которые сейчас сдерживают силы оккупантов, защищая нашу страну.
Напомним, Зеленский признался, что может бесповоротно сорвать переговоры с россией.
Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, почему украинцы не будут отдавать Донбасс.
Также Politeka писала, что Украина победила в Гааге, Зеленский поделился радостной новостью.