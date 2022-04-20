Великобритания предоставит Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку война с россией переходит в новую фазу. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, пишет агентство Reuters.

"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки", — цитирует агентство британского премьера.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтверждал, что помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие.

Отметим, что по итогам видеоконференции американского президента Джо Байдена с лидерами европейских стран, премьер Великобритании Борис Джонсон предложил усилить и укрепить Украину до такого уровня, чтобы Россия никогда не решилась вторгнуться снова. Также Джонсон заявил, что считает маловероятным дипломатическое урегулирование ситуации в Украине.

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