Россия за последнюю неделю стянула на территорию Украины 17 батальонно-тактических групп, три из них направлены на Донбасс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника в Министерстве обороны США.

Так, высокопоставленный представитель Пентагона США в среду рассказал, что российские силы в Украине усилены 17 БТГ за неделю, из них 4 зашли в Украину в течение последних 24 часов. В целом, по оценкам США, на территории Украины сейчас находится 82 российских БТГ.

По данным Пентагона, из четырех БТГ, переброшенных за последние сутки, три – направлены на Донбасс.

"Важно помнить, что некоторые из этих батальонно-тактических групп не пехотинцы… Они функционально устроены. Да, некоторые БТГ пехотные, но некоторые – артиллерийские, бронетанковые или механизированные… Не знаю, какая здесь "смесь".

Отметим, что мнения украинских и иностранных экспертов относительно того, что россия уже начала свое масштабное наступление на востоке Украины, разделились: одни уверены, что российская армия все еще готовится к большому бою, другие же считают, что оккупанты уже истощены.

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