В Минфине США обнародовали новый пакет санкций против россии, которые введут в ближайшее время.

Соединенные Штаты обнародовали новый пакет санкций против россии, нацеленный на ключевой коммерческий банк рф и сеть из более 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным российским олигархом Константином Малофеевым. Об этом сообщило министерство финансов США.

В заявлении министерства отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило юридические и физические лица, причастные к попыткам уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами и их международными партнерами против россии.

Под санкции попали российский коммерческий банк "Транскапиталбанк" и глобальная сеть из более чем 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным российским олигархом Константином Малофеевым, включая организации, основная миссия которых состоит в содействии уклонению российских организаций от западных санкций. Все организации, принадлежащие Малофееву на 50 или более процентов, подпадают под санкции, включая "Царьград Медиа".

Санкции коснутся компаний, работающих в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, третья по величине в мире. В частности, под санкции попадет один из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver и 10 его российских "дочек".

Кроме того, Госдеп США вводит визовые ограничения в отношении 635 граждан россии, причастных к подавлению инакомыслия в россии и за рубежом, причастных к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также причастным к нарушениям прав человека в тюрьмах и местах неофициального содержания под стражей в подконтрольных россии районах Донбасса.

Визовые ограничения будут также касаться трех российских чиновников за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 человек, ответственных за подрыв демократии в Беларуси.

Напомним, "К сожалению, пока мы не можем": Зеленский рассказал об ухудшении ситуации в Мариуполе.

Как сообщала Politeka, Украинские амазонки защищают свою землю, пока русские жены ждут награбленное: как наши девушки сражаются на фронте.

Также Politeka писала, что Оккупанты готовят новое преступление: разведка перехватила приказ о расправе над пленными.