В среду, 20 апреля, в Украину прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. Он посетил Бучу, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским. Так, во время общения с прессой после этой встречи украинский президент рассказал о ситуации в Мариуполе. По его словам, она ухудшается.

"К сожалению, пока мы не можем достичь там положительного результата. На руках наших военных сотни раненых. Защищая своей спиной гражданских, они теряют свои жизни. Именно за спинами наших парней в Мариуполе находится около 1 тыс. гражданских – насколько мне известно, – женщин и детей. Хочется сказать, что все будет просто и завтра мы поможем нашим военным и мирным жителям в Мариуполе, но я не могу сказать это", – сказал Зеленский после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Отметим, что утром 20 апреля вице-премьер Ирина Верещук анонсировала гуманитарный коридор из Мариуполя, по которому из города должны были выйти женщины, дети и пожилые люди. Однако, к вечеру стало известно, что коридор не сработал по вине российской стороны.

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