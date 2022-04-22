Ради провокации из населенных пунктов приграничных с Украиной областей рф уже произведена организованная эвакуация.

Россия готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Украину в «терактах», которые сама же заранее устроит на нескольких территориях. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил журналист Денис Казанский в Телеграме.

«Войска РФ получили задание собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских «Байракторов» и вертолетов. ФСБ и Минобороны РФ готовят масштабные провокации на этих территориях со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах» - сообщается в заявлении.

Также известно, что режим путина планируют обвинить в «терактах» украинские вооруженные силы, а на месте «терактов» найдут обломки украинской авиационной техники, которую «успешно сбили» русские войска.

Ради провокации из населенных пунктов приграничных с Украиной областей рф уже произведена организованная эвакуация.

Мы писали, с первых дней войны мелитопольцы активно сопротивляются оккупантам, поэтому погибших все больше. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, когда россияне в Мелитополе начали блокировать мирные митинги, стрелять по мирным гражданам и похищать людей, встретились с новой формой сопротивления – партизанами. Так, согласно данным разведки, за время оккупации города подтверждена ликвидация около 100 оккупантов.

Напомним, оккупанты несут большие потери на Луганщине.

Также Politeka.net писала, что оккупанты вывезли из Мариуполя уникальную музейную коллекцию.

Кроме того Politeka.net писала, что женщина с Волыни обратилась к сыну, который служит в российской армии.