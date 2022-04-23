Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что вторжение в Украину могло быть только началом захватнических планов владимира путина.

Об этом украинский лидер заявил в своем новом видеообращении. Зеленский прокомментировал сообщения, которые начали появляться 22 апреля и ссылались а заявления российских военных о том, что сейчас их главная задача – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы.

На фоне таких заявлений Зеленский предупредил, что война в Украине может быть только началом реализации планов путина. В будущем россия вполне вероятно может атаковать и другие страны.

«Остаться сегодня нейтральным – наиболее рискованная ставка», - предупредил Зеленский другие страны.

Президент Украины также рассказал о том, что сейчас исход этой войны и судьба Украины решаются на Изюмском направлении, Донбассе, в Приазовье, Мариуполе и Херсонской области.

Зеленский напомнил о том, что сейчас каждый украинец может работать на победу своей страны, помогая ВСУ как может.

«Если вы за границей – поддерживайте Украину. Если вы занимаетесь обычной экономической деятельностью – делайте все, чтобы Украине было больше пользы. Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь создать оккупантам как можно больше проблем», - обратился президент к гражданам.

Напомним, президент Зеленский обратился к народу и правительству Португалии.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал заявление о деблокаде Мариуполя военным путем.

Также Politeka писала, что Подоляк назвал условия для переговоров Зеленского с путиным.