Об этом украинский лидер заявил в своем новом видеообращении. Зеленский прокомментировал сообщения, которые начали появляться 22 апреля и ссылались а заявления российских военных о том, что сейчас их главная задача – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы.
На фоне таких заявлений Зеленский предупредил, что война в Украине может быть только началом реализации планов путина. В будущем россия вполне вероятно может атаковать и другие страны.
«Остаться сегодня нейтральным – наиболее рискованная ставка», - предупредил Зеленский другие страны.
Президент Украины также рассказал о том, что сейчас исход этой войны и судьба Украины решаются на Изюмском направлении, Донбассе, в Приазовье, Мариуполе и Херсонской области.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"У нас есть собственные сценарии": у Зеленского отреагировали на планы Кремля во "второй фазе" войны
На Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный момент
Россию и Беларусь ждет разное будущее: в СНБО назвали идеальный вариант конца вторжения рф в Украину
"Надо готовиться к очень сложным следующим дням": в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля
Зеленский напомнил о том, что сейчас каждый украинец может работать на победу своей страны, помогая ВСУ как может.
«Если вы за границей – поддерживайте Украину. Если вы занимаетесь обычной экономической деятельностью – делайте все, чтобы Украине было больше пользы. Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь создать оккупантам как можно больше проблем», - обратился президент к гражданам.
Напомним, президент Зеленский обратился к народу и правительству Португалии.
Как сообщала Politeka, Зеленский сделал заявление о деблокаде Мариуполя военным путем.
Также Politeka писала, что Подоляк назвал условия для переговоров Зеленского с путиным.