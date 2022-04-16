Заяву Бернс зробив, виступаючи в технологічному інституті Джорджії, пише Politeka.net з посиланням на CNN.
Як зазначається, Бернс був послом США в Росії і частіше за всіх з Адміністрації президента США мав справу з Путіним.
"Враховуючи потенційний відчай президента Путіна і російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі стикалися у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційне застосування тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", — заявив Бернс.
Директор Центрального розвідувального управління США також уточнив, що вони уважно стежать за діями рф, але поки не бачать ознак того, що країна готується до такого кроку.
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Глава ЦРУ також зазначив, що коло радників Путіна звузилося.
Бернс крім того назвав дії російських військ у Бучі та інших частинах України "жахливими злочинами" і попередив, що наступний етап війни буде кривавим.
Нагадаємо, окупант зізнався, що це росія обстрілює свою ж територію - Брянську область, щоб підставити Україну.
Також Politeka.net писала, що, згідно з даннім британської розвідки, росіяни втратили два ключові військово-морські об'єкти.
Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти більше не зможуть виробляти свої ракети "Кинджал".