Росія дійсно може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Про це заявив глава Центрального розвідувального управління США Білл Бернс.

Заяву Бернс зробив, виступаючи в технологічному інституті Джорджії, пише Politeka.net з посиланням на CNN.

Як зазначається, Бернс був послом США в Росії і частіше за всіх з Адміністрації президента США мав справу з Путіним.

"Враховуючи потенційний відчай президента Путіна і російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі стикалися у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційне застосування тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", — заявив Бернс.

Директор Центрального розвідувального управління США також уточнив, що вони уважно стежать за діями рф, але поки не бачать ознак того, що країна готується до такого кроку.

Глава ЦРУ також зазначив, що коло радників Путіна звузилося.

Бернс крім того назвав дії російських військ у Бучі та інших частинах України "жахливими злочинами" і попередив, що наступний етап війни буде кривавим.

Нагадаємо, окупант зізнався, що це росія обстрілює свою ж територію - Брянську область, щоб підставити Україну.

Також Politeka.net писала, що, згідно з даннім британської розвідки, росіяни втратили два ключові військово-морські об'єкти.

Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти більше не зможуть виробляти свої ракети "Кинджал".