Так, за словами Арестовича, президент рф нібито хоче "де-небудь бахнути" тактичною ядерною зброєю.

"Він же почав розуміти, що ось він — привид поразки. Ну добре. Бахнули тактичною ядерною зброєю, що далі? Далі бахнуть у відповідь, швидше за все. Може, не ядерним, але чимось таким, або включать такі сили, з якими не впорається Володимир Володимирович", - припустив Арестович в інтерв'ю адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

У разі такого розвитку, стверджує радник глави ОП, весь світ зрозуміє, що веде справу з «божевільним маніяком, який не зупиняється ні перед чим». Тоді Захід звернеться до Китаю.

"Китайці почнуть тиснути дуже серйозні "кнопки". Китайці! Не Захід. І Путін стане перед простим вибором: ядерний удар по Китаю наносити чи ні, на тиск. Китайці зуміють підібрати важелі. Я думаю, що офіцери охорони Путіна стануть мільярдерами і ситуація буде вирішена в короткі терміни", – висловив упевненість Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, що затонулий крейсер «Москва» прикривав з повітря Херсонське угруповання окупанта.

"Зараз наші фахівці оцінюють масштаб нових можливостей після потоплення судна і, можливо, на Херсонському напрямку нас чекають приємні сюрпризи. Крім того, під прапор України перейшло кілька невеликих сіл у Херсонській області. Робота триває...",- повідомив радник голови ОП.

За непідтвердженими даними, число врятованих моряків "Москви" склало 58 осіб зі штатної чисельності екіпажу в 510.

Нагадаємо, зірка "Сватів" емоційно звернувся до українців зі словами про те, що він відчуває сором і ганьбу за те, що відбувається.

Крім того повідомлялося, що окупант зізнався, хто насправді і навіщо обстрілює Брянську область.

Крім того Politeka.net писала, що відома українська співачка Alyona Alyona повідомила про загибель рідної людини.