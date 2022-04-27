Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что россия прибегает к угрозам ядерным оружием из-за неудач в войне против Украины. Об этом он сказал во время онлайн-включения на своей странице в Facebook.

"Очень много эмоций льется со стороны российской федерации. Они уже там угрожают ядерной войной. Это все потому, что россия понимает, что дело не идет к ее победе, мягко говоря", - сказал Кулеба.

"Но мы не должны поддаваться на эти угрозы, мы не должны пугаться. И это еще одна вещь, которую я говорю партнерам, когда мы общаемся: мы не боимся россию и вы ее не бойтесь, и тогда мы победим", - добавил министр.

Кулеба также рассказал, что Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие и стандарты НАТО.

Ранее мы писали, что глава МИД Украины резко ответил на угрозы своего российского коллеги лаврова. Так, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины, поэтому появились разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой.

"Это только означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – отметил министр.

Напомним, "Это именно то, что нужно": Германия разрешила поставку в Украину "гепардов", чтобы уничтожать оккупантов.

Как сообщала Politeka, Россия задумала новую провокацию, возможны жертвы: обвинят Украину.

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